Kriminalität in Schwalmtal : Einbruch in Turnhalle in Waldniel

Einbruch in Turnhalle in Waldniel

Unbekannte brachen in die Turnhalle in Waldniel ein (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Schwalmtal Unbekannte brachen irgendwann zwischen Montag Mittag und Dienstag Morgen in die Turnhalle in Waldniel ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Noch steht nicht fest, ob etwas beim Einbruch in die Turnhalle an der Straße Sechs Linden gestohlen wurde. Vermutlich in der Zeit zwischen Montag 29. Juni, 12.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, brachen Unbekannte in die Turnhalle in Waldniel ein. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei in Dülken über die Rufnummer 02162 3770.