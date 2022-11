Dreiste Diebe in Viersen : Trickdiebinnen bestehlen Seniorin

Viersen Eine Frau und ein Kind sollen einer 89-Jährigen erst auf der Straße Hilfe angeboten und sie dann in ihrer Wohnung in Viersen bestohlen haben.

Die Polizei meldet einen „dreisten Trickdiebstahl“, den eine erwachsene Frau und ein etwa zehn Jahre altes Mädchen in Viersen begangen haben sollen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag gegen 11 Uhr an der Hofstraße. Die mumaßlichen Täterinnen sollen einer 89-Jährigen erst auf der Straße Hilfe angeboten und später aus ihrer Wohnung Schmuck und Geld gestohlen haben.

Wie die Polizeisprecherin mitteilt, hatte das Duo vor einem Mehrfamilienhaus gewartet und die Seniorin angesprochen, die gerade vom Einkaufen kam. Sie stellten sich ihr als neue Nachbarn vor, die bald dort einziehen würden. „In dem Gespräch boten die beiden der 89-Jährigen an, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen“, berichtet die Polizeisprecherin. Die Seniorin habe die Hilfe dankbar angenommen. In der Wohnung habe die Frau sie gebeten, kurz die Toilette benutzen zu dürfen, während das Kind und die Seniorin in der Küche verweilten. Als Frau und Mädchen etwa eine halbe Stunde später weg waren, habe die Seniorin festgestellt, dass Schmuck und Geld gestohlen worden waren.