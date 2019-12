Viersen : Polizei warnt vor Taschendieben

Viersen Im Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt sollten Besucher besonders vorsichtig sein.

Das „Weihnachtsgebimmel“ von Werbering und Citymanagement am Samstag, 7. Dezember, lockt voraussichtlich tausende Besucher in die Alt-Viersener Fußgängerzone. Wer nicht gerade mit der Bimmelbahn von einer Station zur nächsten fährt oder in einem der Läden nach Weihnachtsgeschenken sucht, kann am Glühweinstand ein Päuschen machen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht: „Besonders in der Vorweihnachtszeit, wenn viele Menschen sich auf den Duft von Plätzchen und Glühwein auf den Weihnachtsmärkten freuen und etwas mehr Geld eingesteckt haben, um ihren Lieben ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen oder stimmungsvolles Dekorationsmaterial fürs Fest zu erwerben, sind die Taschendiebe aktiv“, erläutert eine Sprecherin.