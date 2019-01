Trotz offener Haftbefehle: Nach Verfolgungsjagd: Neusserin wieder frei

Viersen/Venlo In Deutschland wurde die 44-jährige Neusserin mit mehreren Haftbefehlen gesucht. Doch die niederländische Polizei setzte die Frau nach einer mehrstündigen Verfolgungsjagd auf freien Fuß.

Eine Neusserin (44), die am Mittwochnachmittag nach einer Verfolgungsjagd durch Viersen und über die Autobahn 61 nach Venlo von der niederländischen Polizei verhaftet wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte eine Sprecherin der niederländischen Polizei in Limburg. Man habe die Frau mit aufs Revier genommen, verhört und wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die Neusserin lagen laut Polizei in Viersen in Deutschland mehrere Haftbefehle vor. Bei Rückfragen wurde am Donnerstag auf die Polizei in den Niederlanden verwiesen. Während der Verfolgungsjagd hatte die Neusserin in Viersen einen Streifenwagen gerammt.