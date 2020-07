Einbruchschutz im Kreis Viersen : Sicher durch die Einbruchszeit

Kreis Viersen Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen war in den ersten fünf Monaten des Jahres elf Prozent niedriger als 2019. Doch in der Ferienzeit steigt sie üblicherweise. Die Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz.

Der Briefkasten quillt über, die Rollläden sind mitten am Tag runtergelassen – für Wohnungseinbrecher ist das in der Urlaubszeit wie eine Einladung. In der Statistik der Kreispolizei Viersen sind für Juli 2019 insgesamt 30 Wohnungseinbrüche erfasst. Das ist im Vergleich zum November 2019 zwar wenig: Da waren es 82. Doch auch, wenn Wohnungseinbrecher vor allem in den Wintermonaten Hochsaison haben, sollten Hausbewohner ganzjährig wachsam sein. „Ein Einbrecher nutzt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet“, sagt Polizei-Sprecherin Antje Heymanns. Und gerade jetzt in den warmen Sommermonaten bieten sich ihm einige Gelegenheiten.