Kreispolizeibehörde Viersen 38 Kommissaranwärter nehmen Arbeit auf

Insgesamt 38 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter haben am Mittwoch, 10. Juli 2024, ihre Arbeit in der Kreispolizeibehörde Viersen aufgenommen. Der Leitende Polizeidirektor Sebastian Wessel begrüßte die jungen Leute, die im September 2023 in den Polizeivollzugsdienst eingetreten waren und nun erstmals ihr theoretisches Wissen praktisch anwenden können. Nach dem bisherigen Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW und dem Training im Ausbildungszentrum Selm startet nun eine achtwöchige Praxisphase für die Studierenden. In den nächsten Wochen werden die angehenden Kommissarinnen und Kommissare hauptsächlich als drittes Mitglied die Streifenteams in Viersen und Kempen in Früh-, Spät- und Nachtdiensten unterstützen. Aber auch die Arbeit in den Kriminal- sowie Verkehrskommissariaten werden sie in den kommenden Wochen kennenlernen. Dieses Praktikum bildet den Abschluss ihres ersten Studienjahres im dreijährigen Studium bei der Polizei NRW.