Vorfälle in Brüggen und Schwalmtal : Polizei klärt Brand und Beschädigung

Grenzland Einen Brand in Brüggen sowie Sachbeschädigungen in Brüggen und Schwalmtal konnte die Polizei jetzt aufklären. dabei half die Vernehmung eines 17-Jährigen aus Brüggen.

Ein 17-Jähriger aus Brüggen ist laut Mitteilung der Polizei im Kreis Viersen verdächtig, in der Nacht zum 1. Januar 2021 ein Kassenhäuschen am Wohnmobilstellplatz an der Borner Straße in Brüggen in Brand gesteckt zu haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Dülken konnten dem minderjährigen Brüggener noch weitere Sachbeschädigungen, die sich in Brüggen und Schwalmtal ereignet haben, nachweisen. So konnten sie einen Einbruch und einen Fall von Sachbeschädigung vom Juni 2020 aufklären. In diesem Fall hatten sich bisher unbekannte Zutritt zu einer Turnhalle in Schwalmtal verschafft. Die Polizei konnte einem 19-jährigen Schwalmtaler diese Tat nachweisen.