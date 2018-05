Kreis Viersen : Polizei jagt Einbrecherbanden

Es blieb nicht bei einfachen Ausweiskontrollen. Die Einsatzkräfte untersuchten die Autos genau, halfen aber hinterher auch beim Einräumen. Foto: J.Knappe

Kreis Viersen NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) besuchte gestern eine Kontrolle-Stelle in Elmpt. An mehreren Orten im Kreis Viersen überprüfte die Polizei gezielt Fahrzeuge und deren Insassen

Wer gestern den Polizei-Kradfahrern ins Netz ging und von der A 52 herunter geleitet wurde an die Roermonder Straße, brauchte vor allem eins: Geduld. Gut 50 Einsatzkräfte warteten an der sonst so ruhigen Ecke Roermonder Straße/ Nollesweg, kurz vor der niederländischen Grenze, um Fahrzeuge und deren Insassen zu kontrollieren. In fast allen Fällen blieb es nicht nur beim Blick auf den Ausweis und die Fahrzeugpapiere. Polizisten räumten Kofferräume aus, begutachteten Zulassungsplaketten, durchsuchten die Ladefläche eines Schrottwagens und ließen sich Motorhauben öffnen.

NRW-Innenminister Herbert will er den Fahndungsdruck erhöhen. Foto: Reul (l., CDU) hat mobile Banden im Visier. Mit der Aktion

An mehreren Stellen im Kreis Viersen nahm die Polizei gestern gezielt Fahrzeuge, Fahrer und Beifahrer unter die Lupe. Die Aktion ist Teil einer landesweiten Fahndungs- und Kontrollwoche, mit der die Polizei in NRW gezielt gegen Wohnungseinbrecher vorgeht. Verstärkt im Visier: mobile Einbrecherbanden.

Info Von Januar bis April 138 Wohnungseinbrüche Negativrekord Im Jahr 2015 zählte die Kreispolizei 907 Wohnungseinbrüche. Seitdem sinkt die Zahl. 2017 Im vergangenen Jahr wurden 593 Wohnungseinbrüche gemeldet. In fast der Hälfte der Fälle blieb es beim Einbruchsversuch. 2018 In den ersten vier Monaten dieses Jahres gab es 138 Delikte. In gleichen Zeitraum 2017 waren es 186 Wohnungseinbrüche.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) besuchte die Kontroll-Stelle. "Wir bauen gezielt Fahndungsdruck auf. Unsere Botschaft an die Banden lautet: Ihr könnt nirgendwo sicher sein", sagte Reul. Der Innenminister warb in Elmpt für die "Strategische Fahndung", die anlassbezogene, aber verdachtsunabhängige Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum ermöglichen soll. "Sie ist in 14 von 16 Bundesländern Standard. Es wird höchste Zeit, dass wir hier aufschließen", sagte Reul. Und auch wenn die Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei sehr gut laufe, sei bei der europäischen Zusammenarbeit in der Kriminalitätsbekämpfung "viel Luft nach oben".



Bei einer Zwischenbilanz am Nachmittag zeigte sich Uwe Fahlbusch, Einsatzleiter der Viersener Polizei, zufrieden: "Bis etwa 14.30 Uhr hatten wir bereits 145 Fahrzeuge und mehr als 170 Personen kontrolliert." An 16 Autos stellten die Beamten Mängel fest. In 28 Fällen leiteten die Einsatzkräfte ein Bußgeldverfahren ein. Dabei ging es um Verkehrsverstöße wie etwa Handy am Steuer, Fahren unter Alkohol- und Drogen-Einfluss. In drei Fällen kam es zur Strafanzeige. In einem Fall hatte ein Beifahrer eine kleine Menge Drogen dabei.

Für die gezielten Kontrollen hatte die Polizei Unterstützer: Beamte der Bundes-, Landes- und Kreispolizei inklusive Drogenhund sowie niederländische Kräfte der Koninklijke Marechaussee waren in Niederkrüchten-Elmpt, aber auch an der Steyler Straße in Nettetal-Kaldenkirchen und der L 373 in Brüggen vor Ort. Die Polizei hatte den Einsatz geheim gehalten. Nach etwa fünf Stunden wurde der Kontrollpunkte gewechselt. "Das spricht sich schnell herum", sagte Fahlbusch. In Elmpt habe man sich darauf konzentriert, von den Niederlanden in den Kreis Viersen Einreisende zu kontrollieren. Bei Kontrolle müssten die Personen plausibel erklären können, woher sie kommen und was sie hier wollen. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes mit abgedunkelten Scheiben und Berliner Kennzeichen hatte unter anderem die Aufmerksamkeit der Fahnder erregt. Er ärgerte sich lautstark über die fast 20-minütige Kontrolle. Der Fahrer einer weißen Limousine mit Hamburger Kennzeichen wartete indes ruhig, aber genervt, bis die Überprüfung aller Papiere abgeschlossen war.

Der Erfolg der Kontroll-Aktion liege in der Regel nicht in zählbaren Festnahmen, so Polizei-Sprecherin Antje Heymanns: "Wir zeigen Präsenz, und die Kontrollen liefern uns einen Erkenntnisgewinn zum Beispiel über die Reisewege von mobilen Tätern."

(RP)