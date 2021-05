Viersen : Polizei sucht Unfallfahrer

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Die Polizei sucht den Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse, der am Montag auf der Gasstraße in Höhe der Ecke zur Lange Straße in den Gegenverkehr geriet und flüchtete.

Er kam auf die falsche Fahrbahnseite, schnitt einen 17-jährigen Kradfahrer aus Viersen – und flüchtete, ohne sich um das verletzte Unfallopfer zu kümmern. Die Polizei sucht den Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse, der am Montag gegen 13 Uhr auf der Gasstraße in Höhe der Ecke zur Lange Straße in den Gegenverkehr geriet und flüchtete. Der 17-Jährige konnte dem Auto zwar ausweichen, stürzte aber bei dem Ausweichmanöver. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02162 3770 entgegen.

(mrö)