Kriminalität in Viersen : Polizei sucht den Exhibitionisten mit der Sweathose

Viersen Ein etwa 20- bis 30-jähriger Mann hat sich auf der Greefsallee in Viersen einer Frau in schamverletzender Art gezeigt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Freitag ereignet. Der Mann sei, wie die Frau, zu Fuß auf der Greefsallee unterwegs gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin. Er habe zunächst mit der Hand in seiner Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert, dann habe er die Frau überholt und dabei seinen Penis aus der Hose geholt.