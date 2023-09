Info in Viersen und Nettetal Polizei klärt über die Tricks der Taschendiebe auf

Kreis Viersen · Wie kann ich mich vor Taschendieben schützen? Diese Frage beantworten Kräfte der Polizei am Mittwoch, 27. September, in Viersen-Dülken und am Freitag, 29. September, in Nettetal-Lobberich.

25.09.2023, 17:30 Uhr

Die Polizei im Kreis Viersen plant zwei Info-Termine zum Schutz vor Taschendieben. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)