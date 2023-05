Diebstahl in Viersen Polizei fasst Dieb in geparktem Auto

Viersen · Ein Zeuge hat am Samstag, 13. Mai, gegen 1.15 Uhr, die Polizei in Viersen alarmiert und so vermutlich einen Diebstahl verhindert. nach Polizeiangaben hatte er an der Kleiststraße in Viersen eine Person beobachtet, die sich an geparkten Autos zu schaffen machte.

14.05.2023, 14:35 Uhr

Einsatzkräfte der Polizeiwache Viersen nahmen den mutmaßlichen Täter am Samstag gegen 1.15 Uhr fest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

„Durch schnelles Handeln der Kollegen der Polizeiwache Viersen konnte schließlich ein 31-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf frischer Tat in einem Pkw angetroffen und festgenommen werden“, berichtete die Polizeileitstelle. Kontakt aufnehmen Weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50, melden. Sie ist dafür telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 erreichbar.

(naf)