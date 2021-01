Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Viersen : Polizei verrät ab sofort keine Blitzerstellen mehr

Kreis Viersen Die Polizei im Kreis Viersen beendet eine jahrelange Tradition: Sie kündigt keine Geschwindigkeitskontrollen mehr an, will aber häufiger als bisher über die Ergebnisse der Messungen informieren.

„Unsere Ankündigung von einer täglichen Blitzerstelle ist Vergangenheit“, sagte Polizei-Sprecherin Antje Heymanns am Freitag. Die Behörde habe anhand der vorliegenden Jahresergebnisse des Vorjahres ihre strategische Ausrichtung überprüft. An ihrer Kontrollstrategie halte die Polizei im Kreis Viersen weiter fest, betonte die Polizeisprecherin. „Nur werden wir ab sofort nicht mehr eine von vielen Kontrollstellen pro Tag ankündigen“, sagte Heymanns. „Dafür werden wir häufiger als bislang eine Rückmeldung dazu geben, was unsere Messstellen für Erkenntnisse geliefert haben.“