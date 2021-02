Polizei Viersen mit Telefonaktion : Polizei berät zum Umgang mit Sozialen Medien

Kreis Viersen Am Dienstag, 9. Februar, ist „Safer Internet Day“. Die Polizei im Kreis Viersen beteiligt sich mit einer Telefonaktion und beantwortet Fragen zum Thema.

Die Kreis-Polizei bietet am Dienstag, 9. Februar, eine Telefonberatung zum Thema „Sicherer Umgang mit den Gefahren des Internets/der neuen Medien“ an. „Anfragen zu jugendgefährdenden Inhalten, Urheberrechtsverletzungen sowie Cyber-Mobbing in sozialen Netzwerken wie Facebook oder beim Verwenden des WhatsApp-Messengers gehen nahezu täglich bei uns ein“, sagt Kriminalhauptkommissar Harald Lamers von der Abteilung Kriminalprävention/Opferschutz. „Umso wichtiger ist es, dass sich Eltern und alle Erwachsenen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen umgehen, über die Möglichkeiten, aber auch über die Gefahren dieser Medien informieren.“ Weltweit ist am Dienstag der „Safer Internet Day“. Auch in Deutschland nehmen nach einem Aufruf der EU-Initiative „Klicksafe“ zahlreiche Institutionen und Unternehmen den Tag zum Anlass, um sich für mehr Sicherheit im Internet einzusetzen. Die Kreis-Polizei organisiert zwar üblicherweise ganzjährig Informationsveranstaltungen zum Thema, an denen Schüler, Eltern und Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind, teilnehmen können. Wegen der Pandemie gibt es aber derzeit keine Angebote dieser Art. Deshalb möchte die Polizei telefonisch beraten. Von 14 bis 16 Uhr ist Harald Lamers am Dienstag unter Telefon 02162 377-3136 erreichbar. Er beantwortet Fragen zum sicheren Surfen im Netz, dem richtigen Nutzen von Sozialen Medien und Messengern. Tipps gibt es auch online, unter www.polizeifürdich.de und www.polizei-beratung.de.