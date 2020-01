Kreis Viersen : Multivan und Mülltonnen in Brand geraten

Zu einem brennenden VW-Bus war die Polizei gerufen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Viersen Auf der Goethestraße in Viersen ist in der Nacht zu Sonntag ein VW Multivan in Brand geraten. „Die Ursache für den Brand steht zwar noch nicht fest, aber die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Am Sonntag gegen 5.50 Uhr hatte ein Passant gesehen, dass der silberfarbene Van in Brand geraten war. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Ein Baum sowie ein davor geparktes Auto wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Der Van war in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr dort abgestellt worden. Auch in der Nacht zu Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden gerufen. Gegen 2 Uhr brannte auf der Venloer Straße in Viersen-Dülken eine Papiermülltonne.

Kurze Zeit zuvor, gegen 1.45 Uhr, war auf der Lange Straße eine Mülltonne in Brand geraten. Das Feuer griff dort auf andere Mülltonnen über. In beiden Fällen entstand kein Schaden an angrenzenden Gebäuden. In der Nacht zu Samstag, gegen 0.10 Uhr, brannte eine Papiermülltonne an der Schulstraße in Schwalmtal. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer, die zur Sankt-Michael-Straße wegrannten. Beide waren 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß.

Hinweise Die Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(mrö)