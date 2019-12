Kreis Viersen : Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Bi Sonntag, 22. Dezember, sind im Westkreis erneut Geschwindigkeitskontrollen geplant. Foto: dpa. Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Viersen Die Kreispolizei plant bis Sonntag, 22. Dezember, Geschwindigkeitskontrollen im Westkreis: am Dienstag, 17. Dezember, in Brüggen an der L 373 (Swalmener Straße), am Mittwoch, 18. Dezember, in Schwalmtal-Waldniel an der L 3 (HQ), am Freitag, 20. Dezember, in Viersen am Beckersweg, und am Sonntag, 22. Dezember, in Nettetal-Hinsbeck an der L 373 (Secretis).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(busch-)