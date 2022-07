Kfz-Klau in Viersen : Polizei fasst Auto-Diebe

Kfz-Klau in Viersen

Innerhalb von 24 Stunden wurden in Süchteln zwei Autos gestohlen. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige ermittelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Süchteln Diebe haben innerhalb von 24 Stunden in Süchteln zwei Autos gestohlen. Die Polizei ermittelte in beiden Fällen mehrere Tatverdächtige.

Einer von ihnen, ein 18-Jähriger aus Viersen , soll an beiden Diebstählen beteiligt gewesen sein. Die Polizei prüft nun, ob der Viersener in weitere Kfz-Delikte verwickelt ist.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatten Diebe am Donnerstag gegen 5.30 Uhr an der Niederstraße einen Smart entwendet. Die 39-jährige Eigentümerin habe gehört, wie ihr Auto gestartet und weggefahren wurde – die Täter aber nicht mehr rechtzeitig sehen können. Den Angaben zufolge alarmierte die Viersenerin die Polizei, Einsatzkräfte fanden den Smart gegen Mittag in Grefrath-Oedt. Im Auto seien mehrere Tatverdächtige gewesen, die nach ersten Ermittlungen wieder entlassen worden seien.