Vorfall in Viersen : Besitzer verfolgt Fahrraddieb

Viersen Unterwegs schaltete sich die Polizei ein und fasste den Dieb.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, war ein Streifenteam gegen 2.30 Uhr auf dem Weg von Viersen in Richtung Dülken. In Höhe eines Autohauses kam den Einsatzkräften ein Fahrrad ohne Licht entgegen, gefolgt von einem Auto, das augenscheinlich hinter dem Rad her war. Der Autofahrer erklärte den Polizeibeamten, dass das Fahrrad ihm gehöre und es soeben gestohlen worden sei. Er habe den Dieb auf dem Rad vom Tatort aus verfolgt.