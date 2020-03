Einbruch in Viersen : Polizei fasst drei Einbrecher

Viersen Anwohner hatten die Täter dabei beobachtet, wie sie um ein Haus schlichen.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstag gegen 21.40 Uhr an der Bismarckstraße in Viersen drei mutmaßliche Einbrecher aufgegriffen. Anwohner waren auf die 19- bis 20 Jahre alten Viersener aufmerksam geworden, die um ein Haus schlichen. Ein Zeuge sah dann einen Lichtschein im Haus und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten auf dem Grundstück kurze Zeit später die Tatverdächtigen und nahmen diese vorläufig fest. Sie gaben an, durch eine offene Tür in das Haus gelangt zu sein. Alle drei wurden mittlerweile entlassen. Die Polizei ermittelt.