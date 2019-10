Viersen Eine Eigengefährdung kann nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht seit Dienstag nach dem 55-jährigen Herbert N. aus Viersen-Süchteln. Der Vermisste sei zuletzt am Dienstagabend im Bereich der LVR-Klinik in Süchteln an der Johannisstraße gesehen worden, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Derzeit könne eine Eigengefährdung von Herbert N. nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: Ruf 02162 3770.