Vorfall in Viersen : Exhibitionist belästigt Frau in der Innenstadt

Viersen Die Polizei sucht nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann.

Die Polizei Viersen fahndet nach einem Exhibitionisten, der am Montagmittag in der Innenstadt eine Frau belästigt haben soll. Wie eine Sprecherin berichtet, war die Frau mit ihrem Kind unterwegs, das habe zum Tatzeitpunkt jedoch geschlafen. Einer ersten Beschreibung zufolge soll der Mann 30 bis 40 Jahre alt sein. Er war mit einem lila-grünen Fahrrad von einem Supermarkt hinter dem Gereonsplatz in Richtung Gereonsplatz unterwegs. Laut Beschreibung trug er ein weißes T-Shirt und eine kurze, eng anliegende Hose. Am linken Bein hatte er eine Tätowierung, vermutlich eine Blumenranke. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Wer ihn sieht, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.