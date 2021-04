Nach Feuer in Holzhandel : Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Viersen

Viersen Nach dem Brand im Holzhandel Mevissen in Viersen geht die Polizei dem Verdacht nach, dass das Feuer Montagnacht vorsätzlich gelegt wurde. Zudem muss das Unternehmen Asbestplatten entsorgen.

Die Brandwache ist am Mittwoch abgezogen, die Feuerwehr übergab den Brandort am frühen Vormittag an die Kriminalpolizei. Die Brandermittler der Polizei begutachteten jetzt den Schadensort und schließen einen technischen Defekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus. Ermittelt wird jetzt wegen Brandstiftung. Nach vorsichtigen ersten Schätzungen gehen die Ermittler von einem Sachschaden in siebenstelliger Höhe aus.

Bei der Untersuchung von Bränden gehen die Ermittler nach dem Ausschlussverfahren vor. Wenn weder elektrische Ursachen (wie Kurzschluss) noch chemische Ursachen (zum Beispiel Selbstentzündung), mechanische Ursachen (unter anderem Funkenflug nach Flexarbeiten) oder atmosphärische Ursachen (zum Beispiel Blitzeinschlag) infrage kommen, bleiben für die Kripo nur vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung übrig.

Info Von der „Wunderfaser“ zum Sondermüll Anfangs war Asbest eine „Wunderfaser“, die hitze- und säurebeständig ist und hervorragend dämmt. In der Bauindustrie setzte sich Asbest schnell durch. Wegen Gesundheitsgefahren ist der Einsatz heute verboten.

Auch bei dem Brand 2012 bei Holz Roeren in Krefeld ging die Polizei schnell von Brandstiftung aus. Es meldete sich auch ein 57-jähriger Lagermitarbeiter, der auf dem Gelände heimlich eine Zigarette geraucht hatte. Bis zum Ausbruch des Feuers waren aber drei Stunden vergangen, so dass dem Mitarbeiter keine Schuld am Millionenschaden nachgewiesen werden konnte. In Viersen ist der Brand mitten in der Nacht ausgebrochen, als kein Betrieb auf dem Gelände war. Die Feuerwehr wurde um 2.56 Uhr alarmiert. Da kein technischer Defekt vorliegt, kommt man schnell auf Brandstiftung. In Krefeld hatte die Versicherung für Hinweise eine Belohnung ausgelobt. In Viersen ist dazu noch nichts bekannt.

Vor der Kripo hatte bereits die Umweltbehörde des Kreises den Brandort am Montag inspiziert und als potenzielle Gefahrenstelle für eine Asbest-Belastung eingestuft. Das Dach der abgebrannten Halle des Holzhandels Mevissen bestand teilweise aus Asbestplatten, die nach dem Feuer auf dem Boden im unmittelbaren Umfeld der abgebrannten Halle an der Eichenstraße herumliegen.

Auf Nachfrage bestätigte eine Sprecherin des Kreises Viersen diese Sachlage am Mittwoch. Die Firma Mevissen müsse jetzt diesen niedergebrannten Bereich unzugänglich halten, nach Freigabe der polizeilichen Ermittlungen soll sie diese Teile unmittelbar durch eine Fachfirma für Asbestentsorgung säubern lassen. Die Belege der ordnungsgemäßen Entsorgung müssen dann der Unteren Abfallbehörde vorgelegt werden.

Nach Angaben des Kreises sicherte dies die Firma Mevissen zu – aus weiteren Sicherheitsgründen wurde der lediglich von der Ostseite des Grundstücks zugängliche Bereich sowieso abgesperrt und für Dritte unzugänglich gemacht. Während des Brandes sei es nach dem Bericht des Einsatzleiters der Feuerwehr vor Ort zu keinen Partikelniederschlägen in der Umgebung gekommen, lediglich in der Anfangsphase des Brandes gab es Funkenflug. Asbest-Partikel könnten nur ins Löschwasser gelangt sein.