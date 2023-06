19 Brände in nur sechs Wochen Sind Brandstifter im Kreis Viersen unterwegs?

Seit Sonntag, 30. April, häufen sich die Brände im westlichen Kreis Viersen. Bis Dienstag, 6. Juni, hat die Polizei im Kreis Viersen insgesamt 19 Feuer gemeldet. Mal sind es kleinere Vorfälle wie ein brennender Kotbeutelspender in Brüggen-Bracht am Sonntag, 20. Mai. Dann wiederum vernichteten die Feuer erheblich Werte: So brannte etwa am Dienstag, 30. Mai ein Bagger auf einer Baustelle an der Borner Straße in Brüggen oder wurden am Sonntag, 5. Juni im Viersener Ortsteil Rahser zwei Autos in Brand gesetzt. Am Dienstag, 23. Mai, brannten an der Gelderner Straße in Viersen sogar zwei Autos und ein Van aus.