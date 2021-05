Nach Vorfall in Viersen : Zeugin klärt Unfallflucht auf

Dülken Eine Brüggenerin beobachtete, wie eine Dülkenerin mit ihrem Auto einen Unfall verursachte und weiter fuhr. Weil die Zeugin schnell reagierte, konnte die Polizei die Frau ausfindig machen.

Die Polizei hat eine 65-jährige Autofahrerin aus Dülken ermittelt, die am Donnerstag nach einem Unfall an der Venloer Straße vom Unfallort geflüchtet war. Laut Polizei hatte eine Brüggenerin beobachtet, wie die 65-Jährige gegen 11.25 Uhr so nah an einem geparkten Wagen vorbei fuhr, dass der Außenspiegel beschädigt wurde. Sie informierte die Polizei. Gegen die Dülkenerin wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.