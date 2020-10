Vorfall in Schwalmtal : Stute erleidet Schnittverletzung - Polizei ermittelt

Schwalmtal Diese Nachricht sorgt für Unruhe unter Pferdebesitzern: In Schwalmtal-Hostert ist am Sonntag eine Stute auf einer Weide verletzt worden.

Eine Stute ist mit einem scharfkantigen Gegenstand an der Brust verletzt worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr. Das Pferd stand auf einer Weide in Hostert zwischen der Autobahnanschlussstelle 52 und der Einmündung Eschenrath. Der Besitzer fand sein Tier nach dem Weidegang am Sonntag gegen 14 Uhr mit Schnittverletzungen. Eine Tierärztin untersuchte die Stute und geht davon aus, dass sie mit einem scharfkantigen Gegenstand durch zwei Decken verletzt worden ist. Der Besitzer erstattete am Dienstag Nachmittag Strafanzeige. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf Verdächtige und auffällige Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat West unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.