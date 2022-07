Unfall in Brüggen : Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Brüggen

Bei dem Unfall wurde eine 81-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Brüggen Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 30. Juni auf der Borner Straße in Brüggen ereignete, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Einer Polizeisprecherin zufolge fuhr eine 81-jährige Brüggenerin an jenem 30. Juni gegen 13.30 Uhr mit dem Rad auf dem Radweg der Borner Straße in Richtung Weihersfeld.

