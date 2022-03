Ermittlungen in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Mülltonnenbrand

Die Kripo bittet nach dem Vorfall am Rathausmarkt um weitere Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Zwei Jugendliche sollen am Samstagnachmittag ein Feuer in einem Abfalleimer am Rathausmarkt verursacht haben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach hatte eine Zeugin gegen 17 Uhr die beiden Mädchen dabei beobachtet, wie sie etwas in den Behälter warfen und dieser daraufhin in Brand geriet. Einsatzkräfte der Viersener Polizei konnten den Brand löschen.

Nach Angaben der Polizei sind die beiden Jugendlichen etwa 14 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Ein Mädchen hatte blonde Haare mit blauen Spitzen, die zweite Jugendliche trug weiße Schuhe. Beide entfernten sich in Richtung Goetersstraße. Hinweise erbittet die Kripo telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.

