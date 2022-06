Kriminalität in Viersen : Polizei ermittelt nach Hallenbrand wegen Brandstiftung

In der Halle am Elkanweg brannten am frühen Sonntagmorgen zwei Lastwagen. Foto: Jungmann

Viersen Nach einem Feuer in einer Halle eines Viersener Recycling-Unternehmens am Elkanweg ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Und sie sucht Zeugen.

In der Halle waren am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr zwei Lastwagen zeitgleich in Brand geraten. „Die Kriminalpolizei ermittelt auf Grundlage der ersten Erkenntnisse wegen vorsätzlicher Brandstiftung“, erklärte eine Sprecherin. Eine Begehung des Objekts gemeinsam mit einem Sachverständigen sollte am Montagnachmittag erfolgen. Die Ermittler suchen aktuell noch Zeugen für das Geschehen. Wer hat in der Nacht zu Sonntag, besonders in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen rund um den Elkanweg gemacht?