Silvesternacht : Polizei ermittelt nach Explosion

Die Polizei nahm den 25-jährigen Viersener in Gewahrsam, weil er sich den Einsatzkräften gegenüber aggressiv verhalten haben soll. Foto: dap/dpa

Viersen/Mönchengladbach Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Viersener, weil er eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt haben soll. Er steht gemeinsam mit einem 20-jährigen Mönchengladbacher im Verdacht, in der Neujahrsnacht an einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Uedding beträchtlichen Sachschaden angerichtet zu haben.

