Brand zwischen Bracht und Breyell Ehemalige Näherei abgebrannt: Waren es Brandstifter?

Brüggen · Brandstiftung kann die Polizei nicht ausschließen, nachdem eine ehemalige Näherei an der Breyeller Straße 55 in Brüggen-Bracht in der Nacht von Montag auf Dienstag vollständig abgebrannt ist.

17.01.2023, 16:31 Uhr

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte sechs Stunden. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal