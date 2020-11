Fund in Viersen : Cannabis-Plantage entdeckt

Viersen Die Polizei hatte in dem Haus an der Bismarckstraße eigentlich nach einem Mann gesucht, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach haben am Dienstag in Viersen an der Bismarckstraße eine Cannabis-Plantage mit mehreren Hundert Pflanzen entdeckt. Die Polizisten waren eigentlich vor Ort, um einen Haftbefehl gegen einen 57-Jährigen zu vollstrecken. Den Mann fanden sie dort nicht, stattdessen die Plantage. Der 57-Jährige wurde nach Polizeiangaben aber am selben Tag im Kreisgebiet festgenommen. Er hat noch eine mehrjährige Haftstrafe zu verbüßen, zu der er wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden war. Er sieht sich nun mit neuen Tatvorwürfen konfrontiert. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu diesem Fall keine weiteren Angaben.