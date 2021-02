Zeugensuche in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Viersen Ein roter Kleinwagen soll auf der Hohlstraße in Viersen das Fahrrad einer 16-Jährigen gestreift haben. Das Auto hielt kurz an, fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Eine 16-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntag auf der Hohlstraße in Viersen leicht verletzt worden. Die Jugendliche fuhr nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr in Richtung Krankenhaus. Als sie an einem Auto vorbei radelte, das gegenüber am linken Straßenrand parkte, kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen. Obwohl die Fahrertür des geparkten Autos offen stand, fuhr er daran vorbei. Dabei geriet er in die Fahrspur der 16-Jährigen.