Einbruch in Viersen : Einbrecher hebeln Türe auf

Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Unbekannte sind am Freitag, 3. Mai, in ein Haus an der Straße „Schirick“ eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter zwischen 9.30 und 12.50 Uhr eine Tür auf der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten drinnen Schränke und Schubladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige unter Ruf 02162 3770.

(RP)