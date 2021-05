Kriminalität in Viersen : Einbrecher stehlen Schmuck und PC

Kriminalität in Viersen

laut Polizei waren die Täter am Donnerstag in dem Haus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Süchteln Die Täter entwendeten aus einem Haus in Viersen-Süchteln neben Schmuck und Computer auch eine Musikanlage. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erst verschafften sich die Täter Zugang zum rückwärtigen Garten, dann hebelten sie die Terrassentür auf: Einbrecher haben am Donnerstag zwischen 9 und 12.45 Uhr aus einem Hauses an der Anne-Frank-Straße in Süchteln Schmuck, Computer und eine Musikanlage gestohlen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.