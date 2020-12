Ermittlungen in Viersen : Unbekannter schlägt Frau in Hausflur

Süchteln Die Polizei bittet um Hinweise auf zwei Männer, von denen einer nachts am Butschenweg in Viersen-Süchteln eine Frau verletzt haben soll.

Nächtliche Körperverletzung im Hausflur: Wie die Polizei jetzt mitteilte, klingelte ein Mann am Sonntag, 22. November, gegen 0.30 Uhr an der Tür eines Reihenhauses am Butschenweg in Süchteln – als eine 40-jährige Bewohnerin öffnete, drängte er sie in den Hausflur und schlug sie.