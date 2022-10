Kriminalität im Kreis Viersen : Polizei klärt auf Wochenmärkten über Telefon-Betrugsmaschen auf

Anfang November ist die Polizei mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt in Viersen vertreten. Foto: dpa, frg fpt

Kreis Viersen In 22 Fällen waren Telefonbetrüger in den vergangenen beiden Monaten im Kreis Viersen erfolgreich. Wie man sich schützen kann und wie Betrüger vorgehen, möchte die Polizei an einem Infostand auf Wochenmärkten vermitteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im August und September hat die Polizei Viersen 75 Fälle von Betrugsdelikten per WhatsApp verzeichnet. „In 22 Fällen waren die Betrüger leider erfolgreich“, berichtet ein Polizei-Sprecher. „Solche Straftaten gehören heutzutage zum Tagesgeschäft. Die Polizei Viersen möchte dem entgegentreten und durch ständige, präventive Arbeit die Bürger im Kreis und darüber hinaus zu diesem und zu anderen Themen sensibilisieren.“ In den kommenden zwei Wochen ist die Polizei deshalb mit einem Infostand auf Wochenmärkten in Viersen, Willich, Kempen und Tönisvorst vertreten.

Die Liste der verschiedenen Maschen der Betrüger sei lang, berichtet der Polizeisprecher. Sie geben sich zum Beispiel als Polizeibeamte, Sohn oder Tochter aus, die Geld benötigen oder deren Kaution gezahlt werden muss. Ein 75-Jähriger aus Niederkrüchten etwa ist Mitte September Opfer solch einer Masche geworden. Der Senior hatte der Polizei zufolge eine WhatsApp-Nachricht einer unbekannten Nummer erhalten. Die Täter gaben sich als dessen Tochter aus, deren Smartphone kaputt sei. Sie baten darum, Geld auf ein Konto zu überweisen. Das tat der 75-Jährige. Erst als die vermeintliche Tochter meldete, dass das Geld nicht angekommen sei, kontaktierte er seine tatsächliche Tochter über deren Mobilfunknummer. Er verlor durch den Betrug nach Polizeiangaben einen vierstelligen Geldbetrag.

In Viersen ist die Polizei mit ihrem Infostand am Mittwoch, 2. November, von 10 bis 12 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz an der Hauptstraße. „Hier werden Präventionstipps vor allem zum Thema ,Trickbetrug am Telefon‘ an die Hand gegeben,“ erläutert der Polizei-Sprecher. Stand-Besucher können sich unter anderem darüber informieren, wie sie sich schützen können und wie sie vorgehen, wenn sie selbst ältere Menschen sensibilisieren möchten.

(naf)