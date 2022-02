Heimatverein Waldniel : Ja zu mehr Schutz für Waldniels Ortskern, Nein zu Denkmalschutz

Schwalmtal Der Heimatverein Waldniel ist mit seinem Antrag gescheitert, den historischen Ortskern von Waldniel komplett unter Denkmalschutz zustellen. Den Schutz wollen die Mitglieder des Gemeinderates aber jetzt auf eine andere Art sicherstellen.

Der Heimatverein Waldniel will den beliebten Ortskern von Waldniel für die Zukunft bewahren. Dafür stellte der Verein am 18. März einen entsprechenden Antrag an den Schwalmtaler Gemeinderat. Darin schlug der Vorstand vor, zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes den Ortskern von Waldniel unter Denkmalschutz zu stellen. In einem zweiten Schritt solle die Verwaltung eine dafür erforderliche Satzung nach dem Denkmalschutzgesetz erstellen.