Corona-Pandemie : Kampf um Biontech-Impfstoffe im Kreis Viersen

Links der mRNA-Impfstoff von Moderna, rechts der von Biontech. Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Belieferung mit Biontech-Impfstoff begrenzt. Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Viersen Politiker aus dem Kreis Viersen setzen sich dafür ein, dass die Impfkampagne nicht stockt und die Praxen weiter unbegrenzt Biontech geliefert bekommen. Der FDP-Landtagsabgeordnete Dietmar Brockes sagte: „Für mich ist diese künstliche Rationierung nicht nachvollziehbar.“

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Die Zahl der Auffrischungsimpfungen im Kreis Viersen hat sich in der vergangenen Woche mehr als verdreifacht: 8199 Menschen bekamen laut Kassenärztlicher Vereinigung eine Booster-Impfung, nach 2848 in der Woche zuvor. Und das, obwohl im Kreis Viersen noch keine Impfteams die Hausärzte unterstützen und das Impfzentrum noch nicht in Betrieb ist. Doch die Impfkampagne droht, diese Woche ins Stocken zu geraten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass Praxen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen. Hintergrund: Anfang kommenden Jahres drohen Millionen Dosen des mRNA-Impfstoffs von Moderna zu verfallen, wenn sie nicht verimpft werden. Ärzte aus dem Kreis Viersen kritisierten die Kontingentierung — aus praktischen Gründen. Zum einen, weil der mRNA-Impfstoff von Moderna keine Empfehlung für Personen unter 30 Jahren hat, zum anderen, weil für die Booster-Impfung nur eine halbe Portion des Impfstoffs verabreicht werden soll. Peter Ohlert vom Hausarztzentrum in Netteal: „Das stellt für die Logistik einer Reihenimpfung eine fast nicht zu lösende Herausforderung dar. Denn hier muss ein permanenter Ausgleich zwischen der Produktion und den eintreffenden Impfwilligen bzw. deren Impfstatus geschaffen werden. Das funktioniert nicht.“

Jetzt haben Politiker aus dem Kreis Viersen auf die Kritik reagiert. Der Viersener Bundestagsabgeordnete Martin Plum (CDU) wandte sich per Brief an seinen Parteifreund Spahn. In dem Schreiben greift Plum die Bedenken der Ärzte aus dem Kreis Viersen gegen die Begrenzung auf und bittet den Bundesminister dringend um Klarstellung und ergänzende Informationen.

„Neben Ärger und Frustration kommt bei mir vor allem der Wunsch der impfenden Ärztinnen und Ärzte nach Planungssicherheit an“, erklärte Plum. Deshalb habe er den Minister gebeten mitzuteilen, welche Kontingente von BioNTtech den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in welcher Kalenderwoche zur Verfügung stehen und ob für Impfungen von Personen unter 30 Jahren zusätzliche Impfdosen von Biontech bereit gestellt werden.

„Diese Fragen sind für viele bereits geplante Impfaktionen im Kreis Viersen von hoher Bedeutung“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und ergänzte: „Ohne konkrete Antworten darauf können einzelne Impfaktionen möglicherweise nicht wie geplant stattfinden.“ Plum betonte zudem in seinem Schreiben die besondere Rolle der Ärzteschaft bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie: „Gerade in meinem Wahlkreis erlebe ich Ärztinnen und Ärzte, die sich in höchstem Maße engagieren und außerordentlich motiviert sind, ihren Beitrag zu leisten, um auch die aktuelle vierte Welle zu brechen“.