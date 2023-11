Pogromnacht in Viersen Als die Nazis Ernst machten

Mit der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten änderte sich das Leben der jüdischen Bevölkerung. Lebten Christen und Juden in Viersen bisher problemlos beisammen, gehörten nun Schikanen, Zerstörungen und Boykottmaßnahmen zu den neuen Erfahrungen. Am 10. April 1933 kam es auch in Viersen zu den von Reichsregierung und NSDAP angeordneten Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte. Um etwa 10 Uhr postierten sich an dem Samstagmorgen NS-Schergen vor den durch sie als jüdisch gekennzeichneten Läden und versuchten, Kaufwillige am Betreten zu hindern. Die Ladenbesitzer schlossen kurzerhand ihre Ladenlokale. Zwischenfälle gab es dabei nicht. Einige Tage später zerstörten Unbekannte die Schaufenster jüdischer Geschäfte, darunter auch die des Schuhhauses Rosenmann.