Klima in Viersen : Schüler stellen Fragen zum Klimaschutz

Reenie Vietheer (r.) vom Verein Multivision moderierte die Podiumsdiskussion mit Bürgermeisterin Sabine Anemüller und NEW-Vorstand Frank Kindervatter zum Thema Energiewende. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen In einer Podiumsdiskussion am Clara-Schumann-Gymnasium diskutierten rund 220 Jugendliche mit Bürgermeisterin Sabine Anemüller und NEW-Vorstand Frank Kindervatter. Es ging um Busverkehr und E-Scooter, Radwege und Politik.

Kaum hat ein Schüler seine Frage gestellt, da zeigt auch schon der nächste auf, der etwas zu sagen hat. Und dann noch einer. Und noch einer –– so läuft das an diesem Freitagmittag in der Aula des Clara-Schumann-Gymnasiums rund eineinhalb Stunden lang ab. 220 Jugendliche, darunter auch Schüler des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums Viersen, diskutieren angeregt mit Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Frank Kindervatter, Vorstand des Energieversorgers NEW. Das Thema: „Unsere Energiewende in NRW“. Es geht darum, wie Klimaschutz in Viersen angepackt wird, um E-Scooter und Solarpanel, um Busfahrpläne, Kommunalpolitik und Kohleausstieg. Ganz zum Schluss darf die vorher ausgefragte Bürgermeisterin auch mal selbst eine Frage stellen: „Was tut ihr für den Klimaschutz?“, möchte sie von den Schülern wissen. Es dauert keine zwei Sekunden, bis der erste Jugendliche aufzeigt. Und dann noch einer. Und noch einer.

Der Umweltbildungsprojekttag „Unsere Energiewende in NRW“ ist eine Initiative der Landesgruppe NRW des Bundesverbands der Energie und Wasserwirtschaft. Der Hamburger Verein für Jugend- und Erwachsenenbildung Multivision ist ebenfalls beteiligt: Er schickt Vertreter in Schulen, die dort mit Jugendlichen über Klimaschutz vor Ort sprechen und eine Podiumsdiskussion steuern. Dabei haben die Schüler Gelegenheit, direkt zum Beispiel mit Vertretern von Stadtverwaltung, Energie- und Wasserversorgern zu sprechen und ihnen Fragen zu stellen.

Die erste Frage eines Schülers an diesem Freitagvormittag richtet sich an die Bürgermeisterin: „Wie stehen Sie zu Fridays For Future in Viersen?“. Persönlich unterstütze sie die Bewegung sehr, antwortet Anemüller. Fridays For Future zeige, dass Jugendliche in Viersen eine Meinung haben, sich engagieren. „Ich würde es aber noch ein Stückchen mehr begrüßen, wenn ihr euch auch in den politischen Strukturen, die wir in der Stadt haben, engagieren würdet“, ergänzt sie. Die Schüler haken nach, kritisieren, dass viele einfach gar nicht informiert werden über Angebote wie etwa das Jugendforum. „Vielleicht sollten Sie mehr auf soziale Netzwerke setzen“, rät ein Schüler.

Auf Kindervatter prasseln vor allem Fragen zur Mobilität ein. Dabei wird deutlich: Viele Jugendliche wünschen sich ein ausgebauteres Busnetz, sind genervt davon, dass sie nach Schulschluss manchmal bis zu einer Stunde an der Haltestelle warten müssen, bis der nächste Bus kommt. Das Problem sei, die Bus-Taktung so abzustimmen, dass zwischendurch nicht Busse leer fahren würden, erläutert Kindervatter: „Wir versuchen, Angebot und Wirtschaftlichkeit übereinanderzubringen.“ Die Schüler sind frustriert. „Was haben wir denn für eine andere Möglichkeit, wenn keine Busse fahren?“, sagt eine Jugendliche – da sei es doch klar, dass einige auf Autos zurückgreifen, und das sei ja dann nicht klimafreundlich. Ein Schüler kritisiert, jeder sei einerseits angehalten, mehr den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, „warum werden im Gegenzug die Abo-Preise erhöht?“ Wieder führt Kindervatter als Argument die Wirtschaftlichkeit an.

Auch das Thema E-Mobilität bewegt die Jugendlichen. Die NEW habe bereits 150 E-Scooter bestellt, die voraussichtlich im Frühjahr geliefert werden, erfahren sie von Kindervatter. Viersen solle dann bestückt werden. Ebenfalls angedacht: Die Diesel-Busse der NEW sollen durch Elektro-Modelle ersetzt werden. Kindervatter: „Wir würden gerne so schnell wie möglich umstellen, aber wir bekommen derzeit einfach keine Fahrzeuge.“ Von Anemüller erfahren sie unter anderem noch, dass die Stadtverwaltung „insgesamt an die Radwege ran“ und sie ausbauen will.