Neuer Platz : Viersen bekommt einen Europaplatz

Viersen Eine Gruppe Viersener hatte die Idee dazu. Nun wird der Platz vor dem Bahnhof umbenannt.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat es in seiner jüngsten Sitzung beschlossen: Eine rund 7000 Quadratmeter große Fläche zwischen Viersener Bahnhof und der gegenüberliegenden Straße namens Bahnhofsplatz wird in „Europaplatz“ umbenannt. Christoph Mai und Beate Schanzenbach von der privaten Bürgergruppe „Nie Wieder“ verfolgten die Abstimmung der Politiker als Zuhörer. „Wir hatten gar nicht mit dem Ergebnis gerechnet“, sagt Mai jetzt. „Es war eine positive Überraschung, dass wir so beachtet wurden“, ergänzt der 58-Jährige. Denn die Gruppe hatte überhaupt erst angeregt, dass Viersen einen Europaplatz haben sollte.

Im Oktober 2018 hatte sich die Gruppe „Nie Wieder“, der neun Viersener im Alter von etwa 50 bis 65 Jahren angehören, mit einer Anregung gemäß Paragraf 24 der Gemeindeordnung an Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) gewandt. Die Idee: Als „symbolische Maßnahme“, wie es in der Anregung heißt, solle eine Fläche in Viersen als Europaplatz benannt werden. Und: „Neben der Anregung zum Nachdenken stellt eine derartige Namensgebung auch ein politisches Statement dar. Die Bürger sehen, dass sich ihre Stadt mit dem Europäischen Gedanken identifiziert.“ Die Gruppe argumentierte weiterhin: „Obgleich es sich bei der Europäischen Union um ein extrem komplexes politisches Konstrukt handelt, bei dem es in Zukunft noch so manche Defizite gemeinsam zu überwinden gilt, sind wir davon überzeugt, dass das Projekt EU einen historischen Glücksfall darstellt.“ Gerade in politisch unsicheren Zeiten lohne es sich, darüber nachzudenken, „was wir tun müssen, um uns und unseren Kindern ein weiterhin friedliches und kooperativ handelndes Europa zu erhalten“.