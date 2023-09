Elektroschrott in Massen gesammelt Platz 2 und 3 gehen an Viersener Schulen beim „E-Waste-Race“

Die Rohstoffe, die in dem Schrott stecken, sind zu wertvoll, um einfach ungenutzt in die Restmülltonne zu wandern. Man freue sich sehr über die stolze Summe an Elektroschrott, den die Schülerinnen und Schüler gesammelt hätten, so Christian Böker, Betriebsleiter des Abfallbetriebs Kreis Viersen. Die wertvollen Rohstoffe könnten nun wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.