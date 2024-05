Bäderfrage in Niederkrüchten Beauftragung für Freibad-Planungen beschlossen

Nach der Diskussion am 24. April im Haupt- und Finanzausschuss war der Beschluss jetzt in der Sitzung des Gemeinderates am 2. Mai nur noch eine Formsache: Der Sperrvermerk für die 400.000 Euro Planungskosten ist vom Tisch. Die im Haushaltsentwurf dargestellte Ausgabeposition zur Freibadsanierung in Höhe von 400.000 Euro im Jahr 2024 ist für die Beauftragung und Durchführung von Planungsleistungen vorgesehen.