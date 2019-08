IHK Mittlerer Niederrhein unterstützt das Entfesselungspaket IV : Planen und Bauen dauert nach Ansicht der IHK viel zu lange

Kreis Viersen Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein unterstützt das von der Landesregierung beschlossene Entfesselungspaket IV. Damit sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.

Ob neue Autobahnbrücke oder neue Produktionshalle: Planen und Bauen dauert nach Ansicht der IHK auch in ihrem Bezirk viel zu lange. „Vor allem mit Blick auf den anstehenden Strukturwandel in unserer Region ist das ein wichtiger Schritt, den wir gerne unterstützen“, sagt Jürgen Steinmetz, Geschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein.

In einem Brief an Andreas Pinkwart (FDP), Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, bieten die IHK Mittlerer Niederrhein, Aachen und Köln ihre Mitarbeit an. Grundlage sind Maßnahmen, die die IHK-Organisation unter dem Titel „Bremsen für Infrastrukturausbau und Gewerbeansiedlung lösen“ erarbeitet hat. Die drei Kammern empfehlen zehn Maßnahmen.