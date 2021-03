Brüggen/Niederkrüchten : Plan für interkommunales Bad geplatzt

Niederkrüchten/Brüggen Eigentlich sollte am Dienstagabend der Niederkrüchtener Gemeinderat über das interkommunale Bad mit der Burggemeinde Brüggen abstimmen. Daraus wurde nichts. Überraschend steht das vorgesehene Gelände nicht mehr zur Verfügung.

Die Kostenpflichtiger Inhalt Bäderfrage in Niederkrüchten ist wieder völlig offen. Der 79-jährige Eigentümer des Brimges-Geländes zog am Dienstagnachmittag seine Bereitschaft, einen Teil des Grundstücks für den Bau eines interkommunalen Schwimmbades kostenlos zur Verfügung zu stellen, zurück. Als Grund gab die Familie die Anfeindungen in den sozialen Medien an. So kam es am Abend in der Sitzung des Gemeinderates zu keiner Entscheidung in der Bäderfrage. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) nahm den Punkt zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung.