Belastungstest in Viersen Stadt Viersen testet Gratis-W-Lan

Besucher des Weihnachtstreffs in Viersen-Dülken hatten am Wochenende Gelegenheit, ein Gratis-Angebot der Stadt Viersen auszuprobieren. An beiden Tagen konnten sie sich in das kostenlose öffentliche W-Lan einwählen, das als Netzwerk „#free.wifi.plus“ von Smartphones erkannt wurde. „Funktioniert bestens“, befand eine Besucherin, die es ausprobierte – ob aber tatsächlich alles nach Plan lief, muss sich noch zeigen. „Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen“, berichtete Stadt-Sprecher Frank Schliffke am Montag auf Anfrage. „Der Belastungstest am Alten Markt war auf die Dauer des Weihnachtstreffs ausgelegt“, informierte er. Geplant ist nun weiterhin eine Testphase von vorerst zwölf Monaten. In den Stadtteilen Dülken und Süchteln soll es dabei in jeweils zwei zentralen Bereichen im Ort gratis zugängliches öffentliches W-Lan geben.