Ex-Militärflughafen in Niederkrüchten-Elmpt Neue A52-Ausfahrt für Gewerbepark?

Bis zu 8500 Arbeitsplätze sollen einmal im geplanten Industrie- und Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Flughafen der britirschen Royal Air Force in Elmpt entstehen – hoffen die Befürworter des Vorhabens. Langfristig will das Düsseldorfer Unternehmen Verdion mit einem kanadischen Pensionsfonds als Finanzierungspartner dort auf einem 158 Hektar großen Gelände Hallen und Infrastruktur für die Ansiedlung von Betrieben entwickeln. Die schon seit Jahren verfolgten und von Naturschützern höchst kritisch bewerteten Pläne dafür haben weitere Gestalt angenommen: Für einen ersten von zwei vorgesehenen Entwicklungs-Abschnitten liegt nun ein Bebauungsplan-Vorentwurf vor, zu dem sich Bürger, Behörden und Institutionen äußern können. Diese Beteiligung der Öffentlichkeit bevor das Vorhaben in einem Bebauungsplan weiter konkretisiert wird, hat der Planungsausschuss des Niederkrüchtener Gemeinderates am Mittwochabend beschlossen. Die Grünen enthielten sich bei diesem ansonsten einmütig gefassten Beschluss.