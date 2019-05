Angeklagter aus Viersen : Pizzabäcker soll Falschgeld verteilt haben

Info

Das Strafgesetzbuch regelt das Strafmaß. In Paragraf 146 steht:

„(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer

1. Geld in der Absicht nachmacht, dass es als echt in Verkehr gebracht oder dass ein solches Inverkehrbringen ermöglicht werde, oder Geld in dieser Absicht so verfälscht, dass der Anschein eines höheren Wertes hervorgerufen wird,

2. falsches Geld in dieser Absicht sich verschafft oder feilhält oder

3. falsches Geld, das er unter den Voraussetzungen der Nummern 1 oder 2 nachgemacht, verfälscht oder sich verschafft hat, als echt in Verkehr bringt.“

In minder schweren Fällen kann das Gericht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren verhängen.