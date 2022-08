Großeinsatz in Viersen : Pilot gibt entscheidenden Hinweis auf Waldbrand in Süchteln

In Viersen-Süchteln fing auf einer Lichtung Unterholz Feuer. Die Flammen drohten, auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Foto: Günter Jungmann

Viersen-Süchteln Am Mittwochabend standen in Viersen 10.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle — auch weil sie jetzt deutlich besser für Waldbrände gerüstet ist als in der Vergangenheit.