Stadt Viersen : Dem Klima helfen und Geld verdienen

Unser Autor Martin Röse neben seiner rund 30 Quadratmeter großen Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach. In zwei Jahren hat sie schon so viel CO 2 eingespart, wie man bei 25 Flügen nach Rom (und zurück) in die Atmosphäre pusten würde. Foto: Philipp Günster

Viersen In Viersen wird das Potenzial an Strom aus Photovoltaikanlagen nur zu vier Prozent ausgeschöpft. Dabei können Hauseigentümer mit einer Anlage auf dem Dach nicht nur das Treibhausgas CO2 einsparen, sondern auch eine anständige Rendite erwirtschaften. Ein Erfahrungsbericht.

Seit ziemlich genau zwei Jahren bin ich ein besserer Mensch. Weil ich einen Gutteil meines Stroms seit Januar 2018 selbst produziere, oder genauer: Ich lasse die Sonne für mich arbeiten. Die 21 polykristallinen Photovoltaik-Module auf meinem Hausdach haben seither 5797 Kilogramm des Treibhausgases CO 2 eingespart – zum Vergleich: Das entspricht ungefähr dem, was ich bei 25 Flügen nach Rom (und zurück) in die Atmosphäre pusten würde. Seit gut zwei Jahren bin ich aber nicht nur ein besserer Mensch, sondern auch Unternehmer: Den grünen Strom, den ich nicht selbst verbrauche, speise ich ins Netz ein und bekomme Geld dafür. Über kurz oder lang amortisiert sich die Investition in die Photovoltaik-Anlage – wie lange es genau dauert, hängt von der Entwicklung der Strompreise ab. So bin ich vorgegangen:

Ist mein Hausdach überhaupt geeignet? Unsere Nachbarn haben einen wunderschönen riesigen Walnussbaum, der einen Nachteil hat: Er wirft einen Schatten auf die Dachseite, die nach Südwesten geht. Im Solarkataster des Landesamtes für Natur und Umweltschutz lässt sich gebäudescharf erkennen, ob sich die Installation einer Photovoltaikanlage lohnt. „In Viersen ist das bei rund 80 Prozent der Gebäude der Fall“, sagt der städtische Klimaschutzbeauftragte Björn Nemak. In meinem Fall stand dort: „Prüfung durch Fachunternehmen erforderlich.“ Ergebnis: Es geht, aber es wird ein bisschen teurer. Denn die Solarmodule werden in Reihe geschaltet – ausschlaggebend für die Produktion ist das schwächste Glied der Kette. Im Zweifel das Solarmodul mit dem Baumschatten drauf. Das lässt sich aber beheben, durch Leistungsoptimierer, die an jedes Modul angeklemmt werden. Das kostet allerdings extra: knapp 1100 Euro.

Info Ist mein Hausdach für Photovoltaik geeignet? Die Antwort auf diese Frage findet man im Solarkataster des Landesamtes für Umwelt und Naturschutz NRW. Für jede Adresse wird dort aufgezeigt, ob sich ein Hausdach für eine Photovoltaikanlage eignet – oder ob ein Solarteur besser noch einmal prüft. Auch Unternehmen können das Kataster nutzen. Klimamanager Björn Nemak: „Viele Firmendächer wären gut geeignet.“ www.energieatlas.nrw.de/site/karte_solarkataster Noch detaillierter ist das Solarpotenzialkataster der Initiative „Solare Stadt“. Das wird allerdings dieses Jahr für Viersen abgeschaltet. Dort lässt sich auf einen Blick eine Anlage konfigurieren, und die Internetseite gibt an, wie viel Geld sie erwirtschaftet. Faustregel: Noch lohnt die Installation eines Stromspeichers im Regelfall nur, wenn auch ein Elektroauto im Haushalt vorhanden ist. www.solare-stadt.de/viersen/Solarpotenzialkataster

Wie teuer ist die Anlage? Ich habe knapp 9900 Euro inklusive Mehrwertsteuer bezahlt. Die Anlage wurde so dimensioniert, dass sie theoretisch unseren Strombedarf abdeckt – üppige 5500 Kilowattstunden pro Jahr, weil auch die Wasserversorgung über Strom läuft. Im Jahr 2018 produzierte die Anlage 5,1 Megawattstunden Strom, im etwas schattigeren Jahr 2019 waren es 4,9 MWh.

Wie kommt man ans Geld? Die 9900 Euro hatte ich nicht im Keller herumliegen. Es gibt aber einen zinsgünstigen Kredit der KfW-Bank (Programm 274). Damals lag der Zinssatz bei 2,37 Prozent, bei drei tilgungsfreien Jahren zu Beginn und einer Laufzeit von 20 Jahren. Finanziert wird aber nur der Nettowert der Anlage, in meinem Fall 8300 Euro. Problem: Meine Hausbank hatte kein Interesse daran, den KfW-Kredit durchzuleiten. Die SWK-Bank in Bingen am Rhein hat einen Schwerpunkt auf KfW-Förderkredite für Photovoltaik gesetzt, dort lässt sich ein entsprechender Kredit auch online leicht beantragen. Rechne ich die Zinsen noch hinzu, die ich im Zeitraum von 20 Jahren zahlen muss – 2350 Euro – muss die Anlage in dieser Zeit mindestens 10.650 Euro einbringen.

Was ist mit der Umsatzsteuer? Die knapp 1600 Euro musste ich vorschießen, das Finanzamt hat sie mir wenig später zurückerstattet.

Wie funktioniert der Einbau? Das ging reibungslos innerhalb eines Tages. Am Vortag wurden die 21 Solarmodule geliefert (und in der Garage zwischengelagert), dann kletterte der Solarteur aufs Dach und brachte die Module an. Im Keller musste noch der Wechselrichter installiert werden. Am Abend war alles fertig. Einen neuen Zähler lieferte der Stromversorger – er zeigt an, wie viel Strom bezogen wird und wie viel Strom ich ins Netz einspeise.

Was sollte man nicht vergessen? Die Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zu registrieren (im Normalfall erinnert einen der Solarteur daran). Und: Die Anlage der Wohngebäudeversicherung nachmelden – bei mir war deren Schutz bereits enthalten, in anderen Tarifen wird der Versicherungsschutz teurer. Es gibt auch Extra-Versicherungen für Photovoltaikanlagen.

Jetzt mal zum mitrechnen: Wie rentiert sich die Anlage? Auf mehreren Wegen. Zum einen spare ich Geld, weil ich weniger Strom bei meinem Stromanbieter einkaufen muss. Im vergangenen Jahr kamen wir auf einen Eigenverbrauch von 1900 kWh. Hätte ich die beim Stromanbieter zum Preis von 24 Cent je kWh eingekauft, hätte ich dafür 456 Euro bezahlt. Geht man mal davon aus, dass der Strompreis nicht steigt, kommen so in 20 Jahren 9100 Euro Ersparnis zusammen. Zusätzlich wird der eingespeiste Strom vergütet. Für jede Kilowattstunde erhalte ich 12,2 Cent (2020 wird weniger gezahlt, weil die Anlagen günstiger geworden sind). Der entsprechende Wert gilt 20 Jahre lang. Bei 3011 kWh, die ich vergangenes Jahr eingespeist habe, macht das 524 Euro. Rechnet man das auf 20 Jahre hoch, kommen weitere 10.500 Euro zusammen. Macht zusammen 19.600 Euro. Abzüglich der Gesamtinvestition von 10.650 Euro macht das knapp 9000 Euro.